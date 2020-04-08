Yoğun bakımda bu satırları yazdı! Herkesi duygulandıran o notun sahibi...

Birçok ünlü ismin orkestrasında şeflik yapmış, kendi müzik grubu ile albümler de çıkarmış olan 41 yaşındaki müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla 12 gün önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.

Corona virüs tedavisine alınan müzisyen, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen müzisyen, yoğun bakımdan çıkarılacağı zaman henüz konuşmakta güçlük çektiği için eşi için bir not yazdı. Notta, “Eşim meraktan ölmüştür, yarın ya da öbür gün servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum" diyen müzisyen dün gece de sosyal medya hesabından da yoğun bakımdan çıktığını duyuran bir yazı paylaştı.

Herkesi çok sevdiğini söyleyen müzisyen paylaşımında, “Arayan, soran, dua buyuran herkesten Allah razı olsun. Rabbim tekrar hayata dönmeme izin verdi. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi servis katında bakıma alındım. İnşallah dualarınızla burayı da atlatacağız. Herkesi çok seviyorum. Rabbim beraatini alanlardan eylesin” yazdı.

"OLUMLU GİDEN BİR VAKAYDI"

Müzisyenin corona virüs tedavisi ile ilgilenen doktoru İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen “Öncelikle hastanın müzisyen olduğunu bilmiyorduk. Ağır solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitemize yatmıştı. Bundan 12 gün önce ciddi solunum yetersizliği, Covid-19 nedeniyle entübe olarak yoğun bakım ünitemize aldık. Tedavisi oldukça başarılı geçti. 7 gün kadar ventilatöre bağlı olarak kaldı ama ondan sonra ayırdık ve dün yoğun bakım ünitesinden taburcu ettik. Taburcu etmeden önce eşinin kendisiyle ilgili bilgi edinmesi için not göndermişti. Sanıyorum o ilgi çekti. Bu şekilde olumlu giden bir vakaydı” dedi.

“İNSAN HİKAYESİ OLARAK HOŞ BİR HİKAYE”

Corona virüs salgını sürecinde ziyaretler yasaklandığı için hem hastaların hem de yakınlarının zor zamanlar geçirdiğini ve böyle olayların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Dikmen, şöyle konuştu:

“12 gün yoğun bakımda kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam, yoğun bakımdan çıkmadan bir gün önce notu yazmış. Asistan arkadaşlarım bana ilettiler. İnsan hikayesi olarak hoş bir hikaye ama yoğun bakımlarda bunlar zaman zaman yaşanıyor. Tabii şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. Aslında hastalarımız yoğun bakımlarda yakınlarıyla görüşür ama bu Covid-19 salgını nedeniyle ziyaretler yasaklandığı için hem yakınları hem hastalar gerçekten zor günlerden geçiyorlar. Hastamız için de aslında taburcu oldu denemez, servise çıktı. Hastaneden taburcu olmuş değil ve eşiyle de daha bir süre görüşemeyecek. En azından test sonuçları negatifleşinceye kadar ya da hastaneden çıkıncaya kadar görüşemeyecek diye tahmin ediyorum. Bu hastalar televizyonlarda rakam olarak geçiyorlar ama aslında hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bunlarla da bizler karşılaşmak durumunda kalıyoruz. Öncelikle yoğun bakım ekibim için şunu söyleyebilirim ki, ekibim çok motive. Artı motivasyona ihtiyaçları olduğunu zannetmiyorum ama bunlar insanları mutlu ediyor” dedi.