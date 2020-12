Yoğun bakımda patlama: 10 ölü

Koronavirüs salgınıyla oksijen tedavisi ve yoğun bakım ünitelerindeki yük artarken Türkiye dün Gaziantep’ten gelen haberle sarsıldı. SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin 19 hastanın bulunduğu Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında on kişi yaşamını yitirdi. Yangına müdahale ederek hastaları kurtarmaya çalışan ve aralarında yoğun bakım çalışanlarının da bulunduğu 51 personel de yangından etkilendi. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Oksijen cıhazı



Dün sabaha karyı 04.45 sıralarında meydana gelen patlamayla birlikte oksijen sisteminin etkilendiği yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren hastane personeli diğer yandan da alevlerin arasında kalan hastaların tahliyesi için çalışma başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler de yangına müdahale etti. Ekiplerin çabalarıyla yoğun bakım ünitesindeki 19 hasta dışarı çıkarıldı. İlk olarak yapılan kontrolde yedi hastanın can verdiği belirlendi. Başka bir hastaneye sevk edilmek istenen bir hastanın da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Kurtarılan 11 hasta ise ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı ancak olayın ardından Gaziantep’e hareket eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşamını yitirenlerin sayısının 10’a çıktığını açıkladı.



51 personel etkilendi



Gaziantep Valisi Davut Gül, hastaneye gelerek yaptığı incelemenin ardından yangının hastanenin başka birimlerine sirayet etmeden söndürüldüğünü belirtti. Vali Gül, “Vefat edenlerle ilgili savcılığımız sorguluyor. Aynı zamanda otopsi işlemleri devam ediyor..



Olayın oluş şekli görünürde teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntıları ileriki dönemde soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Hastalara oksijen veren cihazdan çıktığı görülüyor. Hastanede gerekli tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu bir hastane. Olayı İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanlığımız başından itibaren takip ediyor. Hastalarımız nakledildi. Tedavileri yapılıyor. Şu anda yoğun bakım sıkıntısı çeken yok” dedi.



SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada da yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangının personelin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada “Vefat eden hastalarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir. Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51’i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10’u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz” denildi.

TAZİYE YAĞDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gaziantep’te hastane yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için.









2 savcı görevlendirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlatılan soruşturmada iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeleri yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Olayın ardından hastanenin 3 giriş-çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı. Hastanede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü. Teknik incelemenin ardından yangının çıkış nedeni ekiplerin hazırlayacağı rapor ile netleşecek.









Koca: Gereken her neyse yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, şunları kaydetti:



“Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum.”



16 personel etkilendi



“Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun.”

‘Tüm gerçekleriyle araştırılacak’

Adalet Bakanı Gül de, “Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldı ve 2 savcıyı görevlendirildi. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun” açıklaması yaptı.

Normal servise çıkacaktı

Yangında koronavirüs tedavisi gören Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) ile Osman Daşdemir yaşamını yitirdi. Koronavirüs hastalarının cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Kanpolat’ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı. Kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken meyve suyu istediğini belirterek, “Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık” dedi. Cenazelerden 6’sı Gaziantep’te, 2’si Siirt’te, biri ise Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.

Yangın Risk Uzmanı Kozacı: Oksijen oransal olarak artarsa patlama olur

Yangın Risk Uzmanı Cemal Kozacı, yaşanan faciaya ilişkin Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada yoğun oksijen kullanımının olduğu yoğun bakımlarda benzer olaylar yaşanabileceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Kozacı şunları söyledi: “Büyük ihtimalle patlayan oksijen tüpü değil. Çünkü neden değil yoğun bakım ve hastanelerde genellikle merkezi sistemle oksijen dağıtımı yapılır. Ve oksijen yanıcı bir gaz değildir. Oksijen tüpünün patlaması ancak bir basınç artışı veya vanasının kırılmasıyla olur. Normalde bizim soluduğumuz havada yüzde 21 oksijen yeterlidir. Ama bulunduğumuz ortamda oksijen yüzde 25’lere çıkarsa o zaman yanma meydana gelir. Çok hızlı gelişir ve çok hızlı gelişen yanmalara da patlama deriz. Dolasıyla patlamanın nedeni ortamdaki oksijenin oransal olarak artmasıdır. Neden patlar bu? Hastaya maskeyi verdiğimiz zaman bir şeklide maske ağzımızdan kaçmışsa o zaman ortama yayılıyor demektir. Siz bunu anlamazsınız zehirli bir gaz değil. Ama ne zaman bu oran yükselir o zaman patlama tehlikesi vardır. Muhtemelen olan da budur. Yoğum bakımlar kalabalık olduğu için takip edilemediği için bunlar olabilir. Bu olaylar ambulanslarda da olabilir.”

Romanya’da da olmuştu

Geçtiğimiz ay Romanya’nın Piatra Neamt kentinde yaşanan olayda da, Kovid-19 hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirmişti. Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10’unun hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yangının, hastalara verilen oksijen yüzünden çok çabuk yayıldığ bildirilmiş, Romanya Sağlık Bakın Nelu Tataru, yangının büyük olasılıkla elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığını duyurmuştu.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: ‘Kılavuzuna uygun kullanılmalı’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof.Dr İsmail Cinel, yoğun bakımlarda hasta güvenliğinin çok önemli olduğunu, hasta güvenliği için belli standartların olması ve bu standartlara uyulmasının şart olduğunu vurguladı. Bunun için sürekli Sağlık Bakanlığı tarafından denetimler yapıldığını vurgulayan Cinel, SANKO Hastanesi’nin uzun yıllardır yoğun bakım hizmeti veren ciddi bir yer olduğunu belirtti. Olayla ilgili yüksek akım nazal kanül denilen cihazın patlamasıyla ilişkili olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Cinel, bu cihazının içerisinde bir takım aparatlar olduğunu, nemlendirme hazneleri, devreler ve bağlantıların bulunduğunu kaydetti. Cinel, “Kılavuzuna uygun kullanılması gerekiyor. Sadece hasta güvenliği değil çalışan güvenliği de yoğun bakımlarda önemli. Cihazların kullanımı esnasında nemlendirme haznelerinin cihaza tam oturduğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Yine nemlendirme haznelerinde üreticinin belirttiği sıvı türü dışında farklı bir sıvı kullanılmaması gerekiyor. ‘Saf su kullanın’ diyor. Nemlendirme haznesinin dışına suyun taşmaması gerekiyor” diye konuştu.