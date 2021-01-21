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21.01.2021 - 07:00 |

‘Yoğun bakımlarda doluluk oranı düştü’

Türkiye’de iki ay önce Kovid-19’la mücadele çerçevesinde hayata geçirilen yeni kısıtlamalar günlük 30 binleri geçen vaka sayısını 6000’lere kadar geriletti.

‘Yoğun bakımlarda doluluk oranı düştü’

Hastalığın tedavi sürecinde en yüksek yoğunluğun yaşandığı yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlamanın görüldüğü belirtildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini kentte servis doluluk oranının yüzde 30’lara düştüğünü belirterek, “Yoğun bakım doluluk oranı azaldı, yüzde 54 seviyelerinde, ventilatör doluluk oranlarımız da yüzde 30’larda. Bunlar, tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan, sosyal medya hesabından yatakların boş olduğu yoğun bakım ünitesi fotoğrafını “Oh be” notuyla paylaştı.

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