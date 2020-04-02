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02.04.2020 - 17:53 | | İHA

Yoğun güvenlik! Köyün kentle bağlantısı kesildi

Kars’ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Yoğun güvenlik! Köyün kentle bağlantısı kesildi

Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü, corona virüs kapsamında karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Köy girişini kapatan jandarma vatandaşların köy dışına çıkışına izin vermiyor.

Kars’ta Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Digor Türkmeşen köyü, Susuz Erdağı köyü, Kağızman Karabağ köyü ve son olarak Selim Benliahmet köyü karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatıldı. Benliahmet köyü girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Köy girişini dubalarla kapatan jandarma, adeta bölge de kuş uçurtmuyor.

Öte yandan Benliahmet köyün karantinaya alınmasıyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “corona virüs salgını ile mücadele kapsamında Selim ilçesi Benliahmet köyü 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

 

 

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