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08.02.2021 - 13:08 |

YÖK anket nerede? YÖK uzaktan eğitim anketine nasıl katılınır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Bugün son dakika haberleri arasında Yükseköğretim Kurulu'nun anketi tüm üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri meraklandırdı. Haberi okuyan vatandaşlar 'YÖK anket nerede' aramasına başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla yapılacak ankete nereden ulaşılır merak konusu oldu. Peki YÖK uzaktan eğitim anket sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖK anket nerede? YÖK uzaktan eğitim anketine nasıl katılınır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

2020 Yılı Mart ayından bu yana salgını devam eden koronavirüs üniversite eğitimini de etkiledi. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine YÖK'ten anket sunulucağı bugün bildirildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi. Peki YÖK anket nerede, YÖK uzaktan eğitim anket sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.

“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​

YÖK ANKET NEREDE?

YÖK anketi henüz yayımlanmadı. Anket erişime açıldığında haberimizin içeriğine yönlendirme linki ekleyeceğiz.

YÖK UZAKTAN EĞİTİM ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarına ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşılacağı açıklandı.

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