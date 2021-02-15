YÖK anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YÖK anket sonucu belli oldu mu? (2021)

Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine sunulan YÖK anketine katılım sayısı açıklandı. Anketin katılımcı sayısı bakımından, Türkiye'de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Saraç, "Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir" dedi.

YÖK ANKETİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Ankete cevap veren öğrencilerin %55'i kız öğrenci olduğu belirtildi.

YÖK ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK anket sonuçları henüz açıklanmadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından şu duyuru yayımlandı:

YÖK ANKET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK anket sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı belirtildi.

YÖK'TEN DUYURU



