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10.02.2021 - 16:28 |

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK anketi yapma ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını sonrasında üniversiteler uzaktan eğitim sistemi geçti. Online eğitimin değerlendirilmesi için üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket gerçekleştiriliyor. Peki YÖK anketi nasıl yapılır 2021? İşte YÖK anket yapma ekranı ile ilgili detaylar...

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK anketi geçtiğimiz günlerde başladı. YÖK uzaktan eğitim anketi, online eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi için gerçekleştiriliyor. Öğrenciler anketi yapabilmek için anket yapma ekranı araştırıyorlar. Aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki YÖK anketi nasıl yapılır 2021?

YÖK ANKETİ NEREDE?

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının katılacağı YÖK anketi "anket.yok.gov.tr " adresi üzerinde yer alıyor. Ankete link üzerinden girilebiliyor.

YÖK ANKETİ YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ANKETİ NE ZAMAN KADAR DEVAM EDECEK, SONUÇLAR NE OLACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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