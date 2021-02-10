YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK anketi geçtiğimiz günlerde başladı. YÖK uzaktan eğitim anketi, online eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi için gerçekleştiriliyor. Öğrenciler anketi yapabilmek için anket yapma ekranı araştırıyorlar. Aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki YÖK anketi nasıl yapılır 2021?

YÖK ANKETİ NEREDE?

Öğrenciler ve öğretim elemanlarının katılacağı YÖK anketi "anket.yok.gov.tr " adresi üzerinde yer alıyor. Ankete link üzerinden girilebiliyor.

YÖK ANKETİ YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ANKETİ NE ZAMAN KADAR DEVAM EDECEK, SONUÇLAR NE OLACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.