Olay,Â 10 Mart gÃ¼nÃ¼, Adana Seyhan ilÃ§esinde meydana geldi.Â Volkan E. (39), arkadaÅŸlarÄ± Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile iddiaya gÃ¶re,Â TepebaÄŸ Mahallesi'ndeki otoparka aracÄ±nÄ± park etti. Volkan E., 5 lira park Ã¼creti isteyen Cumali T.'yeÂ (34), "Para vermem, burasÄ± benim akrabamÄ±n yeri" dedi. Bunun Ã¼zerine Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, silahÂ ve bÄ±Ã§aklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Otopark Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavgada Volkan E. bÄ±Ã§aklanarak,Â Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancaylaÂ vurularak, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopa darbeleriyleÂ yaralandÄ±.

Ä°hbarla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, 6 yaralÄ±yÄ± ambulanslarla hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardanÂ Zafer T.'nin saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â



Polis, tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., Ä°brahim G., Ahmet YaÅŸar C. ve Emre E.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â SorgularÄ±nda kavganÄ±n, otopark Ã¼creti nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi.