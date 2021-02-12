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12.02.2021 - 02:24 | | AA

Yok artık dedirten olay! Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışırken yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Yok artık dedirten olay! Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışırken yakalandı

Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, müstakil bir evde yalnız yaşayan B.Y. bahçesindeki ağacı yakmaya çalıştı.

Komşularının şikayeti üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.Y. yaktığı ateşin etrafından ayrılmak istemeyerek itfaiye ekiplerine direndi.

B.Y. polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yok artık dedirten olay Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışırken yakalandı


Yanan ağaç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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