YÖK Başkanı Saraç: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesini başarıyla yürütüyoruz

YÖK Başkan Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretim sistemine kazandırdıkları birçok ilkten biri olan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması' projesini 2016 yılından beri ilgili üniversitelerle birlikte başarı ile yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamındaki üniversitelerin rektör ile rektör yardımcıları ile bir araya geldiklerini kaydeden Saraç, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda öncelikle Covid-19 salgını sürecinde bu üniversitelerimizdeki mevcut durum ve bu kapsamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu üniversitelerimizin proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları ve gelecek projeksiyonlarını paylaştıkları çok faydalı bir toplantı oldu. Değerli rektörlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.