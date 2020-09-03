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03.09.2020 - 15:55 | | AA

YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulvahid el-Hammadi ile görüştü. ​

YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç ve el-Hammadi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmesinde, 18 Aralık 2016 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının" uygulanma safhalarındaki son durum ele alındı.

YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

 

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