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11.03.2020 - 14:34 | | AA

YÖK, bazı rektörleri "corona virüs" gündemiyle toplantıya çağırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "corona virüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak.

YÖK, bazı rektörleri "corona virüs" gündemiyle toplantıya çağırdı

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün saat 18.00'de YÖK'te "corona virüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.

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