28.08.2020 - 12:28 | | DHA
Son dakika... YÖK duyurdu! Üniversitelere kayıt süreleri uzatıldı
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, 'YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı' denildi.
YÖK’ten üniversitelerin kayıt tarihinin uzatılması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır" denildi.
Daha önce 2020-YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacaktı. Böylelikle elektronik kayıt 4 gün, şahsen kayıt 1 gün uzatılmış oldu.
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