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20.11.2020 - 14:16 | | AA

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı.

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

YÖK, Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi. Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların Başkanlık tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği anımsatıldı. Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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