MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı:2020 YKS tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik bölüm bölüm üniversite kontenjanları için TIKLA!
ABONE OL
21.07.2020 - 13:25 |

YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı:2020 YKS tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik bölüm bölüm üniversite kontenjanları için TIKLA!

YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Son dakika gelen bir habere göre, YÖK, üniversitelerin kontenjanlarını belirledi. YKS sınavına giren adaylar ise üniversite kontenjanları hakkında detayları araştırıyor. İşte 2020 devlet vakıf üniversiteleri kontenjanları...

YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı:2020 YKS tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik bölüm bölüm üniversite kontenjanları için TIKLA!

YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı. YKS sınav sonucu heyecanla beklenirken adaylar üniversitelerin kontenjanlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Tıp programında kontenjan 16 bin 448 iken hukuk programlarında kontenjanlar ise 16 bin 327 oldu. İşte YÖK üniversite kontenjanları 2020...

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Ön lisans: 362 bin 313

Lisans: 445 bin 246,

Özel yetenek: 27 bin 824

YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı:2020 YKS tıp, hukuk, eczacılık, hemşirelik bölüm bölüm üniversite kontenjanları için TIKLA

İŞTE SAĞLIK BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Tıp programı: 16 bin 448

Diş Hekimliği: 7 bin 752

Eczacılık: 3 bin 893

Ebelik: 4 bin 74

Hemşirelik: 16 bin 239

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı: 6 bin 467

Mimarlık programlarının kontenjanı: 7 bin 985

Mühendislik programlarının kontenjanı: 71 bin 244

Temel Bilimlerde kontenjan: 10 bin 622

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan: 19 bin 353

2020 YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Önce bıçakladılar, sonra üzerini örttüler!Kayseri Kocasinan'da bıçaklandıktan sonra üzeri sarılarak parka bırakılan şahsın, çevredekiler tarafından fark edilmemesi için zanlılar tarafından üzerinin örtüldüğü öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evini yaktı, yangını söndürmeye gelen itfaiyeye saldırdı!

Evini yaktı, yangını söndürmeye gelen itfaiyeye saldırdı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

2020 YKS sonuçları bu hafta içerisinde açıklanır mı? YKS sonuç sorgulama ekranı

2020 YKS sonuçları bu hafta içerisinde açıklanır mı? YKS sonuç sorgulama ekranı

Sıradaki Haber