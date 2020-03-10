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10.03.2020 - 14:48 |

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Mart'ta sınava giren adaylar bu soruya ağırlık vermiş durumda... Sınavın üzerinden 9 gün geçerken binlerce kişi soru ve cevapların ardından sonuçların açıklanmasını istiyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

 

YÖKDİL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adaylar 1 Mart'ta zorlu sınavda ter dökerken 2 Mart'ta soru ve cevaplar yayımlandı. Binlerce kişi sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuç tarihi araştırılıyor. İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav sonuç tarihlerini daha önce yayımladığı takvimde açıklamıştı. Buna göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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