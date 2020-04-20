Yoksul Eş Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eski Türkçede -yok kökünden türemiş olan yoksul kelimesinin anlamı kısaca, 'istenilen nitelikte olmayan, yetersiz.' dir.



Yoksul Eş Anlamlısı Nedir?



TDK'ya göre yoksul kelimesi, hem kişiler hem ülkeler için kullanılabilmektedir. 'Kendisini geçindirebilecek parası, malı veya geliri az, ya da hiç olmayan, geçinmekte büyük zorluk çeken, ülke, şehir veya kişi' anlamı taşır. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı, zengin ve varlıklıdır. Eş anlamlısı ise, 'fakir'dir. Fukara ve çorak kelimeleri de yine anlamdaşı olarak kullanılabilir.



Yoksul Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Yoksul kelimesinin, farklı kaynaklarda da birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Fakir, fukara dışında yine birkaç anlamdaşı olan kelimeyi, şu şekilde sıralayabiliriz; Parasız, sefil, yetersiz. Yoksul kelimesinin eş anlamlarına verilecek örneklerden bazıları; ' Hiçbir fakir, gurursuz değildir.' , ' Fukara bir çocukluk geçirmişti, şimdi fabrika kurdu.'