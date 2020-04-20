MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yoksul Eş Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 19:55 |

Yoksul Eş Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede yoksul, en sık kullanılmakta olan kelimelerdendir. Özellikle, kullanım alanı bakımından sıkça tercih edilmekte olan yoksul ne demek, yoksul kelimesinin eş anlamlısı, TDK' ya göre yoksul nedir, öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yoksul ne anlama gelir, detaylarıyla derledik.

Yoksul Eş Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eski Türkçede -yok kökünden türemiş olan yoksul kelimesinin anlamı kısaca, 'istenilen nitelikte olmayan, yetersiz.' dir.

Yoksul Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre yoksul kelimesi, hem kişiler hem ülkeler için kullanılabilmektedir. 'Kendisini geçindirebilecek parası, malı veya geliri az, ya da hiç olmayan, geçinmekte büyük zorluk çeken, ülke, şehir veya kişi' anlamı taşır. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı, zengin ve varlıklıdır. Eş anlamlısı ise, 'fakir'dir. Fukara ve çorak kelimeleri de yine anlamdaşı olarak kullanılabilir.

Yoksul Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Yoksul kelimesinin, farklı kaynaklarda da birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Fakir, fukara dışında yine birkaç anlamdaşı olan kelimeyi, şu şekilde sıralayabiliriz; Parasız, sefil, yetersiz. Yoksul kelimesinin eş anlamlarına verilecek örneklerden bazıları; ' Hiçbir fakir, gurursuz değildir.' , ' Fukara bir çocukluk geçirmişti, şimdi fabrika kurdu.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma sınırlandırması açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asır Eş Anlamlısı Nedir? Asır Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Asır Eş Anlamlısı Nedir? Asır Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Sokağa çıkma yasağı duyuruldu! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte o tarih ve saatler...

Sokağa çıkma yasağı duyuruldu! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte o tarih ve saatler...

Sıradaki Haber