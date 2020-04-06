YÖK'ten bir açıklama daha! Seviye tespit sınavlarına ertelendi

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
İngiliz Kraliyet Postası çalışanının yaptığı harekete tepki yağdıCorona virüs (Covid-19) salgınının şiddetini gösterdiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz Kraliyet Postası'nda çalışan bir kişi burnunu eliyle silip bir evin kapısına sürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından ortaya çıktı.