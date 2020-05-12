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12.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

YÖK’ten sınav yerine proje kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf ve devlet üniversitesi rektörlüklerine yazı göndererek, dönem sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

YÖK’ten sınav yerine proje kararı
AYKUT YILMAZ Ankara

YÖK, sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verildiğini duyurdu. YÖK’ün bu kararında Sağlık Bakanlığı’nın YÖK’e hitaben yazdığı Kovid-19 tedbirleri konulu yazısı etkili oldu. Bakanlık tarafından YÖK’e gönderilen yazıda, “Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir” ifadesi yer aldı.

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