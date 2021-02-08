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08.02.2021 - 11:00 | | DHA

YÖK'ten uzaktan eğitim anketi! Yekta Saraç'tan açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi.

YÖK'ten uzaktan eğitim anketi! Yekta Saraç'tan açıklama

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. Öğrenci ve akademisyenlere yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

'PLANLAMALARIMIZA IŞIK TUTACAK'

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.

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