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10.05.2020 - 16:28 | | DHA

Yol çalışmasında korkutan doğal gaz patlaması!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması paniğe neden oldu. Ekipler, gaz akışını keserek, boruyu onarmaya başladı.

Yol çalışmasında korkutan doğal gaz patlaması!

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, belediyenin Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde sürdürdüğü yol yapım çalışması sırasında iş makinesi kazı yaptığı sırada doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte cadde üzerindeki evlerde yaşayan vatandaşlar panikle balkon ve pencerelere çıktı.

Göz kokusunun çevreyi sarması üzerine bölgeye Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş.(ÇORDAŞ) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gaz akışını keserek, daha fazla sızıntı yapmasını önledi. Ekipler, patlayan boruyu onarma çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

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