25.08.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum
İstanbul Sarıyer’de geçen hafta trafikte yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı.
Aracından inen Fatma Zaralı, konuşmak için erkek sürücünün yanına gittiğinde ise adam genç kadının suratına tokat attı. Bunun üzerine tekvandocu olduğu öğrenilen Zaralı, kendini savunarak, adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirip, dövdü. Kendini savunmak için böyle bir şey yaptığını belirten Zaralı şunları söyledi: “Kendisiyle yokuştu karşılaşınca ben arabayı geri alıp, geçmesini bekledim. Bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Araçtan inip konuşmaya gittim. Yanına gittiğimde, yüzüme bir tokat attı. Ben de kendimi savunmak için böyle bir şey yaptım. Çünkü tepkisiz kalsaydım bana vurmaya devam edecekti. Kendimi başka türlü savunamazdım.”
Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.