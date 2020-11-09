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09.11.2020 - 10:24 | | DHA

Yol kenarında ayakkabı satışında kurallar hiçe sayıldı!

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde yol kenarında yapılan ayakkabı satışı sırasında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı. Satış sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü.

Yol kenarında ayakkabı satışında kurallar hiçe sayıldı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuralların hiçe sayıldığı görüntüler, dün gece Esenler Mahmutbey yolu kenarında çekildi.

Seyyar satıcılar yol kenarında bazı markaların taklidi olan ayakkabıların satışını yaparken kalabalık oluştu. Ayakkabı satışında kalabalıktakiler sosyal mesafe kurallarına aldırış etmezken, bazı kişilerin maske takmadıkları da görüntülere yansıdı.

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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