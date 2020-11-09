Yol kenarında ayakkabı satışında kurallar hiçe sayıldı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuralların hiçe sayıldığı görüntüler, dün gece Esenler Mahmutbey yolu kenarında çekildi.

Seyyar satıcılar yol kenarında bazı markaların taklidi olan ayakkabıların satışını yaparken kalabalık oluştu. Ayakkabı satışında kalabalıktakiler sosyal mesafe kurallarına aldırış etmezken, bazı kişilerin maske takmadıkları da görüntülere yansıdı.