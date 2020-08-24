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24.08.2020 - 16:11 | | DHA

Yol kenarında kavga! Yumruklar havada uçuştu

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında kavga edenler çevredekiler tarafından görüntülendi. Sürücülerden bazıları olayı izlerken, bazıları da korna çalarak tepki gösterdi.

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki grubun birbirlerine yumruklar savurduğu görüldü.

Kavga nedeniyle yol üzerindeki araçlar dururken, sürücüler ise olanları izledi. Kavga daha sonra, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar ise bir sürücünün tarafından görüntülendi.

Yoldaki diğer araç sürücüleri trafiğin aksaması nedeniyle kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

Bursa'da yol kenarından kavga!Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında kavga edenler çevredekiler tarafından görüntülendi. Sürücülerden bazıları olayı izlerken, bazıları da korna çalarak tepki gösterdi.
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