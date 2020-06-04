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04.06.2020 - 15:37 | | DHA

Yol tarifini yanlış anlayıp ters şeride girince kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak'ta yapılan yol tarifini yanlış anlayınca ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yol tarifini yanlış anlayıp ters şeride girince kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun Değirmenağzı 2'nci Tünel içinde meydana geldi. Hasan Barutçu (77), yönetimindeki CT 12 FWZ plakalı otomobiliyle giderken, yolda gördüğü kişiye kent merkezine nasıl gidebileceğini sordu. Tarif edilen yolu yanlış anladığı iddia edilen Hasan Barutçu, ters şeride girdi. Hasan Barutçu yönetimindeki otomobil, Veysel Haktan Özaçmak (52) yönetimindeki 67 DB 145 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan Barutçu ile yanındaki Neriman Bolat (66) ve diğer aracın sürücüsü Veysel Haktan Özaçmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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