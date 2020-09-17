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17.09.2020 - 17:54 | | DHA

Yola düşen çekyat zincirleme kazaya neden oldu!

Eskişehir'de, bir araçla taşınan çekyatın çevre yoluna devrilmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yola düşen çekyat zincirleme kazaya neden oldu!

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi yakınında bulunan Çevre Yolu Bulvarında yaşandı. Akşam saatlerinde iddialara göre, Eskişehir-Bursa çevre yolu üzerinde bir araçla taşınan çekyat bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Trafiğin hızlı bir şekilde aktığı yola düşen çekyattan kurtulamayan sürücüler zincirleme kaza yaptı. Olayda, A.İ.Y., E.Z. ve R.Z. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen polis ekiplerince, yol güvenliği alındı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.

Öte yandan kazanın şüphelileri olduğu öne sürülen S.N.M., M.Ç., R.Ö., C.S. ve U.B. polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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