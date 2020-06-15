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15.06.2020 - 22:29 | | DHA / İHA / AA

Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Suda kaybolan 1 kişi ise aranıyor.

Kaza, gece saatlerinde Kemaliye girişindeki Şırzi Köprüsü'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Yolcu minibüsü Fırat Nehrine uçtu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yolcu minibüsü Fırat Nehrine uçtu Çok sayıda ölü ve yaralı var...

 

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