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09.09.2020 - 15:35 | | DHA

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı, yaralılar var!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır, 19 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı, yaralılar var!

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 25’inci kilometresinde Akdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Abdullah Telli yönetimindeki Bekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı yolcu minibüsü, önünde ilerleyen 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonuna, çarptı.

Minibüsün ön bölümü hurdaya dönerken, yolcular da içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin minibüsten çıkardığı 19 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada, minibüs sürücüsü Bekir Çelik'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı, yaralılar var

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