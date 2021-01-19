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19.01.2021 - 19:00 | | İHA

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Beyoba Mahallesi’nden şehir merkezine yolcu taşıyan Muammer D. yönetimindeki 45 ABC 357 plakalı minibüsün Gölmarmara kavşağında geçişi sırasında Mahir S. yönetimindeki 35 U 9772 plakalı otomobille çarpışması sonucu minibüs yan yattı.

Minibüs şoförü Muammer D. ve 6 yolcu Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Özel Akhisar Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Pozantı-Ankara otoyolunda feci kazaPozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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