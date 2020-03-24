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24.03.2020 - 11:35 | | AA

Yolcu otobüsleri yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor!

İçişleri Bakanlığının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

Yolcu otobüsleri yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor!

Kırklareli'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler,  kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.

Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk  mesafe bırakılarak oturtuluyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza Sezer yaptığı açıklamada, alınan tedbirleri doğru bulduklarını söyledi.

Otobüslere kapasitelerinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, yolcuların  da uygulamadan memnun olduğunu anlatan Sezer, corona virüs tedbirleri kapsamında  alınacak her karara uyacaklarını dile getirdi.

Yolculardan Arif Şimşek ise uygulamanın çok faydalı olacağına  inandığını ifade etti.

GENELGE NE DİYOR?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma  araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si  oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle  temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler  ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin  alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli  kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş  birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik  zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması  ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa  meydan verilmemesi istendi.

 

 

 

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