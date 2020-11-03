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03.11.2020 - 01:20 | | AA

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki Lider Siirt Seyahate ait sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LSS 11 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra SEÇ Turizme ait 27 U 9528 plakalı yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildiGaziantep'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
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