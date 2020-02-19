Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Hayvan postu, kaçak içki...

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında sürücülüğün Bulgaristan uyruklu N.R.K. ile H.G.'nin yaptığı yolcu otobüsünde mahkemeden alınan izinle arama yaptı. Aramalarda yaklaşık değeri 136 bin 900 lira olan 15 tomobil yedek parçası, 472 vizon hayvan postu, 3 kürk manto ile 25,5 litre kaçak alkollü içki bulundu. Kaçak malzemelere le konulurken, gözaltına alınan sürücüler N.R.K. ve H.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.