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19.02.2020 - 18:25 | | DHA

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Hayvan postu, kaçak içki...

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin bir otobüste yaptığı aramada 136 bin 900 lira değerinde kaçak otomobil parçası, hayvan postu ile kaçak içki ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Hayvan postu, kaçak içki...

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında sürücülüğün Bulgaristan uyruklu N.R.K. ile H.G.'nin yaptığı yolcu otobüsünde mahkemeden alınan izinle arama yaptı. Aramalarda yaklaşık değeri 136 bin 900 lira olan 15 tomobil yedek parçası, 472  vizon hayvan postu, 3 kürk manto ile 25,5 litre kaçak alkollü içki bulundu.  Kaçak malzemelere le konulurken, gözaltına alınan sürücüler N.R.K. ve H.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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