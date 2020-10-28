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28.10.2020 - 11:40 | | İHA

Yolcu otobüsünde şok operasyon! Lahmacun arası uyuşturucu çıktı

Antalya'da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin bir yolcuya ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde şok operasyon! Lahmacun arası uyuşturucu çıktı

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol arama çalışması yapıldı. Durdurulan 31 HC 484 plakalı otobüste yapılan kontrolde uyuşturucu madde arama köpeğinin otobüste yolcu olarak seyahat eden M.Y. isimli şahsa ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan UYAP kaydı bulunduğu belirlendi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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