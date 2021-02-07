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07.02.2021 - 18:41 | | AA

Yolcunun çantasından çıktı! Tarihi operasyon

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yolcunun çantasından çıktı! Tarihi operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına ilişkin istihbarat üzerine Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada, bir yolcunun çantasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yolcunun çantasından çıktı Tarihi operasyon

 

İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bittiSultangazi'de bekçi olduğu öğrenilen bir kişi, market önüne aracını park etmek isterken yoldan geçen başka bir otomobildeki kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, tartışma anı kameralara yansıdı.
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