Yolda gÃ¶rdÃ¼ler, seferber oldular

AdÄ±yaman AltÄ±nÅŸehir Mahallesi Karaali KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde bir otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu yaralanan tilkiyi gÃ¶ren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Yunus ekipleri, yolda gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

YaralÄ± tilkiye ilk mÃ¼dahaleyi yapan ve su veren ekipler, durumu AdÄ±yaman Belediyesi Veteriner MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi.

Â Veteriner MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ise ayaklarÄ±ndan yaralanan tilkiyi tedavi iÃ§in DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim etti.

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