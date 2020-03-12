Yolda gÃ¶rdÃ¼ler, seferber oldular

12.03.2020 - 13:22 | | AA
Yolda gördüler, seferber oldular!
AdÄ±yaman'da, otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu yaralanan tilkinin ilk mÃ¼dahalesi polis ekiplerince yapÄ±ldÄ±.Â
AdÄ±yaman AltÄ±nÅŸehir Mahallesi Karaali KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde bir otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu yaralanan tilkiyi gÃ¶ren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Yunus ekipleri, yolda gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
YaralÄ± tilkiye ilk mÃ¼dahaleyi yapan ve su veren ekipler, durumu AdÄ±yaman Belediyesi Veteriner MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi.
Â Veteriner MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ise ayaklarÄ±ndan yaralanan tilkiyi tedavi iÃ§in DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim etti.
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Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taÅŸÄ±yorAdanaâ€™da tek kullanÄ±mlÄ±k saÄŸlÄ±k malzemeleri üretip satan firmanÄ±n sahibi Himmet AkÄ±z, corona virüs dünya genelinde yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem yurt içi, hem yurt dÄ±ÅŸÄ± maske satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n misliyle arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.