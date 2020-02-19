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19.02.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Yolda mahsur kalan 140 kişi kurtarıldı

Çetin kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ağrı’da ölçüldü.

Yolda mahsur kalan 140 kişi kurtarıldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de 542 yerleşim biriminin yolu kapandı. Köy yollarında saatlerce mahsur kalan 140 kişi kurtarıldı.

Hâkkari’de Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, kapanan yol zorlu çalışma sonucu açıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Gözükara ve Yeniharman köyüne öğrenci taşıyan iki servis ile köylülerin bulunduğu üç araç, yolda kaldı. Bölgeye giden ekipler, beş saatlik çalışmanın ardından 30’u öğrenci 40 kişiyi kurtardı.

Siirt’in Pervari ilçesinde, erzak almak için köylerden ilçeye giden 20 araç içindeki 40 kişi, Geçittepe mevkisinde yolda mahsur kaldı. İki saatlik çalışma sonucu açılan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Muş’ta tipiye yakalanan altı araçtaki biri bebek 20 kişi, beş saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Van’ın Özalp ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin altı saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. 

Çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 12, Ardahan’da 8, Erzurum’da 7, Erzincan ve Kars’ta 6, Tunceli’de sıfır derece kaydedildi. Yetkililer, bu sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar var Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
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