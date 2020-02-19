Yolda mahsur kalan 140 kişi kurtarıldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de 542 yerleşim biriminin yolu kapandı. Köy yollarında saatlerce mahsur kalan 140 kişi kurtarıldı.



Hâkkari’de Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, kapanan yol zorlu çalışma sonucu açıldı.



Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteğindeki Gözükara ve Yeniharman köyüne öğrenci taşıyan iki servis ile köylülerin bulunduğu üç araç, yolda kaldı. Bölgeye giden ekipler, beş saatlik çalışmanın ardından 30’u öğrenci 40 kişiyi kurtardı.

Siirt’in Pervari ilçesinde, erzak almak için köylerden ilçeye giden 20 araç içindeki 40 kişi, Geçittepe mevkisinde yolda mahsur kaldı. İki saatlik çalışma sonucu açılan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Muş’ta tipiye yakalanan altı araçtaki biri bebek 20 kişi, beş saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.



Van’ın Özalp ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin altı saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çığ tehlikesi devam ediyor



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 12, Ardahan’da 8, Erzurum’da 7, Erzincan ve Kars’ta 6, Tunceli’de sıfır derece kaydedildi. Yetkililer, bu sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.