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30.12.2020 - 13:49 | | DHA

Yolda yürüdüğü sırada bıçaklandı!

Adıyaman’da Musa Özavcı (25) yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Özavcı tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı arıyor.

Yolda yürüdüğü sırada bıçaklandı!

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Özavcı, yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Biri bacağından 2 bıçak darbesiyle yaralanan Özavcı yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Özavcı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

 

 

Bakanlar uçaktan inerken havalimanı patladıİç savaş ülkesi Yemen'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya, çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildiriyor.
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