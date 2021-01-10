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10.01.2021 - 13:13 | | DHA

Yolda yürüyen kadına kapkaç şoku!

İstanbul Esenyurt'ta, bir kişi dakikalarca takip ettiği kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kapkaç anı kameralara yansıdı.

Yolda yürüyen kadına kapkaç şoku!

Olay, geçtiğimiz ay Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sokakta cep telefonuyla konuşarak tek başına yürüyen Özbekistan uyruklu kadını takip etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu fark eden şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

Kaçışı sırasında kendi hayatını da tehlikeye atan şüpheli, E-5 bağlantı yoluna atladı. Bu sırada araç trafiğini de altüst eden şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu. Sokak ortasında başına gelen kapkaçın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Özbekistan uyruklu kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olduğu tespit edilen şüpheli evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan kapkaç anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Geçen yıl mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın yine ortalığı birbirine kattıBursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.
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