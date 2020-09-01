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01.09.2020 - 20:37 | | DHA

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı! Şimdi hastanede

Adıyaman'da  yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerini kapattıktan sonra evine giden Ahmet Eren'e, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş ederek kaçtı. Yere yığılan Eren'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı Şimdi hastanede

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Yolda yürürken, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vurulduAdıyaman'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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