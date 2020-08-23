23.08.2020 - 13:03 | | Ä°HA
Yoldan çÄ±kan otomobil teknenin üzerine uçtu!
DÃ¼zceâ€™nin AkÃ§akoca ilÃ§esinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra sÄ±rasÄ±nda kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi otomobil, nehir kenarÄ±ndaki teknenin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. AracÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±, suya gÃ¶mÃ¼lÃ¼rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±ndaki kadÄ±n kazada yaralanmadÄ±.Â
Kaza, sabah saatlerinde, AkÃ§akoca ilÃ§esi MelenaÄŸzÄ± kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. Melen Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda geri manevra yapan, ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobilin kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetti. Geri geri giden otomobil, nehrin kenarÄ±ndaki teknenin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Otomobilin arka kÄ±smÄ± teknenin Ã¼zerinde kalÄ±rken, Ã¶n kÄ±smÄ± ise suya battÄ±.
KadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve araÃ§ta bulunan diÄŸer kadÄ±n, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada, tekne ve otomobil hasar gÃ¶rdÃ¼. BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yardÄ±mÄ±yla otomobil, kÄ±yÄ±ya Ã§ekildi.
87 model DoÄŸan marka otomobilini 100 bin liraya satmadÄ±Küçükçekmeceâ€™de oto lastiÄŸi iÅŸi yapan Mahmut ÇÄ±nar, gözü gibi baktÄ±ÄŸÄ± 1987 model DoÄŸan marka otomobiline deÄŸer biçemiyor. ÇÄ±nar, araba meraklÄ±larÄ±nÄ±n görmek için ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi 33 yaÅŸÄ±ndaki aracÄ±nÄ± 100 bin TLâ€™ye dahi satmadÄ±.