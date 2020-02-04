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04.02.2020 - 09:42 | | DHA

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi!

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.G.'nin kullandığı 01 ADR 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Cankurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Cankurt'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cankurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mahmut Cankurt'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü H.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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