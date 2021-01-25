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25.01.2021 - 12:39 | | DHA

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi!

Antalya’da karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca (45), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah erken saatlerde Manavgat D400 karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Duble yolda karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca'ya o sırada Alanya yönünden gelen 07 HNK 91 plakalı, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Elmalıca'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürdürülürken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda otomobilin Manavgat çevreyolunda bulunan Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) görüntülendiği ve otomobilin ön panjurunun olmadığı belirlendi. Otomobilin Alanya çıkışında PTS'lerde ise ön panjurunun sağlam olduğu belirlendi.

 

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