19.12.2020 - 13:06 | | DHA
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kaldı
Tekirdağ Ergene ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Ramazan Dönmez, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için bindiği minibüsten inip, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Dönmez'e Emrah U.yönetimindeki 34 JJ 6178 otomobil çarptı. Dönmez, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma trafik ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dönmez'in cansız bedeni Çorlu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.