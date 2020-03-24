Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ağır yaralandı!

Saat 11.00 sıralarında, meydana gelen kazada, Sakarya Bulvarı'ndan Otogar Kavşağı'na giden Adem Kaya'nın kullandığı 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tuncel ve Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Osman Tuncel'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yaya geçidini kullanmayıp, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosikletin Osman Tuncel'e çarpması ve Kaya ile Tuncel’in savrulması yer alıyor.