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24.03.2020 - 17:32 | | DHA

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ağır yaralandı!

Antalya’da, yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e motosiklet çarptı. Yola savrulan Tuncel ağır yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ağır yaralandı!

Saat 11.00 sıralarında, meydana gelen kazada, Sakarya Bulvarı'ndan Otogar Kavşağı'na giden Adem Kaya'nın kullandığı 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tuncel ve Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Osman Tuncel'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yaya geçidini kullanmayıp, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosikletin Osman Tuncel'e çarpması ve Kaya ile Tuncel’in savrulması yer alıyor.

Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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