Yolunu kaybettiği belirtilen yavru domuz, bulunamadı

Bodurm ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediyeyi arayarak, son 10 gündür, Neyzen Tevfik Caddesi yakınındaki alanda, yalnız başına yavru domuz olduğu ihbarında bulundu. Belediye ekipleri, bölgede arama yaptı. Bazı vatandaşların yiyecek verdiğini ifade ettiği yavru domuz, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bodrum Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, defalarca ihbar geldiğini her defasında bölgeye gidildiğini ancak domuza rastlanmadığını belirterek, "Bodrum'da askeri bölge ve marina alanında özel bir bölgede görülen domuz yavrusu için arama yapıldı. 10 defa yapılan aramaya rağmen domuza rastlayamadık. Aralıklarla kontrol edeceğiz" dediler.