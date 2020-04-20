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20.04.2020 - 19:25 |

Yöntem Eş Anlamlısı Nedir? Yöntem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ele alınacak belli başlı bazı işler için planlama doğrultusunda yöntem büyük öneme sahiptir. Bir sistem içerisinde sıkça kullanılırken aynı zamanda yöntem, kelime açısından da eş anlamlı üzerinden ele alınabilmektedir. Peki, yöntem eş anlamlısı nedir? Yöntem kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Yöntem Eş Anlamlısı Nedir? Yöntem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bir hedefe ulaşmak için düzenli şekilde takip edilen yol olarak yöntem karşımıza çıkıyor. Bu anlamı ile beraber Türk Dil Kurumu üzerinden yöntem kelimesini, ‘metot’ sözcüğü üzerinden de eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

Yöntem Eş Anlamlısı Nedir?

Farklı işleri ele alırken bunu düzenli olarak gerçekleştirmek adına tutulan sisteme yöntem denir. Yöntem aynı zamanda metot kelimesi ile aynı anlama gelerek cümle içerisinde kullanım imkanı tanımaktadır.

Yöntem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Yöntem herhangi bir iş yapılırken bunun hatasız ve doğru biçimde gerçekleşmesi konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. O yüzden hangi iş yapılırsa yapılsın yöntem ele alınırken, eş anlamlı olarak bu kelime için ayrıca metot da kullanılabilmektedir.

‘’Ben bu yöntemi beğendim.’’

‘’Metot doğru ancak uygulama yanlış.’’

Bu cümlelerde olduğu gibi tek başına da hem metot hem de yöntem kelimelerini aynı anlam üzerinden ifade edebilirsiniz.

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