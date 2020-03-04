‘Youtuber fenomeni’ çocuklara kötü örnek

Türkiye’nin en popüler Youtuber’ı olarak tanınan E.B. üzerinden yapılan araştırmadan endişe verici sonuçlar çıktı. Ünlü Youtuber’ın 10 milyondan fazla izlenen ilk 110 videosunda, çocuklar için kötü örnek olacak içerikler tespit edildi.

E.B’nin videolarının yüzde 67.3’ünde küfür veya argo, yüzde 39.1’inde ise kötü beslenme ile ilgili içerikle paketli gıdalar ve fast food’a özendirme tespit edildi.

Olumsuz içerikler

Videoların yüzde 40’ının çocukları riskli davranışa yönelttiği anlaşılırken, yüzde 48.2’sinin de video oyunu, mekan, giysi, gıda reklamları içerdiği anlaşıldı.

Çalışma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dilek Tunç Uğur ile Mehmet Enes Gökler tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, Youtuber E.B.’nin videolarındaki kötü beslenme, küfür ve argo kullanımı, fiziksel şiddet, sigara, alkol kullanımı, beden algılayışı ile ilgili olumsuz içerik ve siber zorbalık gibi riskli davranışlar incelendi.

İki videoda sigara, bir tanesinde alkol kullanımı görseli yeralırken, iki videoda çocukların okullara bakış açısını olumsuz etkileyebilecek içerik olduğu anlaşıldı. Videoların, yüzde 5.5’inde beden algılayışı ile ilgili olumsuz içerik, yüzde 26.4’ünde ekran kullanımını öven içerik, yüzde 19.1’i siber zorbalık içeriği anlaşıldı. Araştırmaya imza atan isimlerden halk sağlığı uzmanı Mehmet Enes Gökler, “Ebeveynlerin, çocuklarının ne izlediklerini kontrol etmesi, sınırlar belirlemesi, onları bekleyen tehlikelerden haberdar olması gerekiyor. Youtube kullanımı, bugünün çocuklarının ve ergenlerinin en yaygın faaliyetlerinden biri olup rol model buldukları, düşüncelerini paylaştıkları, daha geniş kitlelere ulaşabildikleri bir platform. Yapılan araştırmalara göre çevirim içi video paylaşım uygulaması olan ‘Youtube’un potansiyel bağımlılık yapıcı özelliği son zamanlarda göze çarpmakta” diye konuştu.

Ailelere uyarılar

Aile ve çocuklara sağlıklı internet kullanımına yönelik eğitimlerin önemine dikkat çeken Gökler; “Yeşilay’ın önleyici programlarını bu açıdan önemsiyorum. Çocukları tamamen bilişim ve sanal ortamdan uzak tutmak, yasaklamak çözüm olmadığı gibi uygulanması da mümkün değil. Çocuklar ve aileleri eğitilmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

ANNE-BABALAR DİKKAT!

Aile danışmanı Dr. Bora Küçükyazıcı, ortaya çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “Youtuber fenomenler konusunda en büyük sorumluluk anne ve babalara düşüyor. Çocukluğumuzda sokakta oynarken, ailemiz arkadaşlarımızı, ne yaptığımızı bilirdi. Bugünün ebeveynleri arkadaş rolüne soyunmuş Youtuberlar’ın kim olduğunu bilmiyor. Odasına kapanan ne izliyor, ne yapıyor ebeveynlerin haberi yok. Youtuberlar’ın olumsuz içeriklerine karşı en savunmasız grup 2-14 yaş arasındaki çocuklar.

Çocukları bu duruma getiren aslında bizleriz. Mahalle kültürünü yok ederek, sitelere kapandık. Dışarı çıkmayan, odasında vakit geçiren çocukların güvende olduğu yanılsaması kabullenildi. Sokak oyunlarının keyfini alamayan çocuk Youtube’a yöneliyor. Türkiye’de E.B’den daha sakıncalı içerikler barındıran Youtuberlar da var. Youtube çocukların teknolojik emziğidir. Bilimsel araştırmalara göre sosyal medya ve Youtube da gezinip peş peşe videoları değiştirmek serotonin salgılanmasına neden oluyor. Aynı bölgede seratonin salgıladığı diğer durum ise kokain kullanımı. Youtube emziğine bağımlılık ile kokain bağımlılığından farksız. Çocuklara serotonin salgılatan Youtube yerine, bu faaliyeti unutturacak oyunlar oluşturmamız gerek” dedi.