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14.07.2020 - 17:32 | | AA

Yozgat POMEM’de 527 bekçi eğitime başladı

Son dakika haberine göre; Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 527 çarşı ve mahalle bekçi adayının 3 aylık eğitime başladığı bildirildi.

Yozgat POMEM’de 527 bekçi eğitime başladı

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde ilk defa bekçi adaylarının eğitim gördüğünü söyledi.

Emniyet teşkilatının köklü ve güçlü bir teşkilat olduğunu vurgulayan Kişi, "Burada eğitim alan öğrencilerimize devlet ciddiyeti başta olmak üzere, ahlak ve edep kuralları, toplum ve insani değerler, insan haklarına saygı gibi kavramları kazandırmaya çalışıyoruz. Devlet ciddiyeti, ayrımcılık yapmadan, insan haklarına saygılı, adaletli insan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Tek ayrımın haklı haksız yasa dışı ve yasal kriterler içerisinde bakabilen, bir sıkıntısı olduğunda tek başvurduğu kara kaplı kitap olan teşkilat mensupları yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kişi, bekçi adaylarının 3 aylık eğitimden sonra tam donanımlı mezun olacaklarını sözlerine ekledi.

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