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20.08.2020 - 09:21 | | AA

Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama!

Gelen bir son dakika haberine göre, Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama!

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında olağanüstü toplandığı  bildirildi.

Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini  gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri  belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze gibi sosyal  faaliyetlerde ve  toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek  suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü  vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu  değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların,  sağlıklarının korunabilmesi amacıyla; kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece  akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit,   sünnet gibi  merasimlere katılmalarının yasakladığını vurgulandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sinema, konser, tiyatro, gösteri  merkezi, lunapark gibi sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara  katılmalarının, çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişlerinin yasaklandığı  aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, AVM, market, semt pazarı, pazar  yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında, 16.00-18.30 saatleri arasında  girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında  toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, halen bir iş yerinde  aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla yukarıda alınan kararlardan muaf  tutulmasına karar verilmiştir."

 

 

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