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28.11.2020 - 12:18 | | DHA

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti, tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

İzmir-Adana uçağında maske kavgası!İzmir - Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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