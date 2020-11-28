Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti, tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.